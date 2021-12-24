После назначения нового руководителя 10 из 13 пожарных уже уволились в знак протеста.

В штате Иллинойс, США, обязанности начальника пожарной службы возложили на мужчину, ранее осужденного за поджигательство.

Как сообщает Fox 2 Now, местные власти сняли с должности прежнего главу Добровольной пожарной охраны Прери-дю-Пон в округе Сент-Клэр и назначили на его место Джереми Симмонса, занимавшего пост помощника начальника. Однако такой выбор не устроил многих пожарных.

Симмонс - сын бывшего директора окружного агентства по чрезвычайным ситуациям - более 20 лет назад был осужден за несколько поджогов. Будучи 18-летним, он устроил пожар в пустом доме, а также в здании средней школы. Парень отделался испытательным сроком, а затем губернатор его помиловал.

Читайте такжеПожарные организовали операцию по спасению женщины, оказавшейся манекеномПосле назначения нового руководителя 10 из 13 пожарных уволились в знак протеста. Главы двух соседних департаментов, однако, заявили, что поддерживают изменения и полностью доверяют Симмонсу. По их словам, он много лет был хорошим пожарным.

Ранее УНИАН рассказывал о появлении в Украине первой добровольной пожарной команды, в составе которой будут нести службу послушницы монастыря. На вызовы в девять населенных пунктов готовы выезжать игуменья, две послушницы и два водителя.

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