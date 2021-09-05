По предварительной версии, грабитель выстрелил в себя из обреза.

В Днепре мужчина ограбил двух девушек, после чего застрелился.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр оперативный".

По данным издания, все случилось на улице Софьи Ковалевской, 80. Две девушки познакомились с мужчиной на остановке у перекрестка Донецкого шоссе и улицы Березинской, а тот пригласил их в гости.

Новый знакомый привез подруг на автомобиле ВАЗ к себе домой. Там компания стала распивать алкоголь, а в какой-то момент повздорила между собой.

Читайте такжеРоссийский священник спаивал и насиловал детейХозяин стал угрожать девушкам обрезом. Тем пришлось отдать агрессору 5 тысяч гривень и мобильный телефон. Кроме того, одну из гостей мужчина избил обрезом, а затем обоих выгнал из квартиры.

Потерпевшие пошли к правоохранителям. Когда полицейские приехали к злоумышленнику, попасть в квартиру сразу им не удалось, а затем за дверью прозвучал выстрел.

"Войдя внутрь квартиры, сотрудники полиции увидели мужчину без признаков жизни. По предварительной версии, незнакомец выстрелил в себя из обреза", - пишет издание.

Детали происшествия устанавливаются.

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Автор: Катерина Комолова