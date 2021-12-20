Обошлось без пострадавших.

В Днепре минувшей ночью произошло ДТП на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Чернышевского.

В результате больше всего "пострадал" стоявший там светофор, в который влетел на скорости Hyundai Elantra. Водитель не справился с управлением и врезался в опору, пишет "Днепр оперативный".

Сам момент столкновения, которое произошло напротив ТЦ "Нагорка", попал на камеру видеонаблюдения "Ситуационного центра Днепра".

Сообщается, что водитель ехал по проспекту и намеревался повернуть налево, однако из-за высокой скорости и погодных условий "снес" светофор с дорожным знаком. Сила удара была настолько сильная, что светофор сломался и упал на дорогу.

По предварительным данным, в аварии обошлось без жертв и травмированных.

Как сообщал УНИАН, ранее под Кривым Рогом произошло ДТП с фурой: водитель легковушки сгорел заживо.

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Автор: Юрий Годован