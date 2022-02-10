Один из них находится в больнице.

В Днепре коммунальщики выпали из корзины автовышки во время дорожно-транспортного происшествия.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что грузовой автомобиль задел автовышку коммунальной службы, которая стояла на обочине.

В кабине в этот момент находились двое мужчин, они меняли светильники на столбах. От удара рабочие выпали из кабины.

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Известно, что первый пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй коммунальщик получил легкие травмы от удара о грузовик.

Ранее сообщалось, что под Львовом арматура с грузовика оторвалась и попала в голову женщине, которая находилась в другой машине.

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