Подросток залез на будку, чтобы поразить друзей.

В Днепре бойцы ГСЧС спасали 12-летнего подростка, который ради развлечения вскарабкался на крышу трансформаторной будки и застрял.

Читайте такжеНа Днепропетровщине чрезвычайники спасли мальчика, застрявшего в батарее (видео)Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, один из спасателей поднялся по лестнице и помог маленькому хулигану спуститься с крыши здания.

«И хотя мальчик воспринял это происшествие как веселое приключение, он все же пообещал спасателям больше не совершать таких необдуманных действий», – говорится в сообщении.

В сюжете ТСН отмечается, что подросток залез на будку, чтобы поразить друзей. Но когда умолкли овации, школьник понял, что слезть самостоятельно не может. Прохожие вызвали спасателей.

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Автор: Катерина Шварц