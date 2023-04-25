Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей.

ГБР расследует факт гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.

24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения притоком реки Днепр, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих.

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Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины – Нарушение правил кораблевождения. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.

Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей. Сейчас в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.

Гибель военнослужащих в Украине

Во время боевых действий погиб бывший народный депутат Олег Барна. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Деталей он не сообщил. Однопартийцы Олега Барны пишут, что он воевал на Донбассе, в пехотных войсках. Олегу Барни было 55 лет, у него остались жена и двое сыновей.