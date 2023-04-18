На фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе", – сообщил он.
Обстоятельства и место гибели экс-нардепа не уточняются. Сегодня Олегу Барне должно было исполниться 56 лет.
Обновлено в 21.30. На гибель соратника по прошлому составу Рады отреагировал Петр Порошенко.
"Бескомпромиссный, искренний, прямой и всегда готовый бороться до конца. Таким помню Олега Барну. Украинца с большой буквы, погибшего на этой страшной войне, и как раз сегодня должен был отмечать свой день рождения. Трудно. Очень тяжело терять близких людей, собратьев… Покойся с миром, друг", – написал экс-президент.
Почти сразу эта публикация исчезла из соцсетей Порошенко.
Кто такой Олег Барна
Барна был активным участником Революции Достоинства, получил серьезные травмы во время противостояния 18 февраля 2014 года в Мариинском парке. После начала войны на Донбассе отправился добровольцем в АТО. Был ранен.
Олег Барна прошел в Верховную Раду как кандидат "Блока Петра Порошенко" в одномандатном округе в Тернопольской области в 2014 году. Был одним из главных скандалистов прошлого состава парламента.
Например, он с трибуны Рады заявил, что Путин — х*йло. Также в 2015 году он умудрился устроить потасовку с тогдашним премьером Арсением Яценюком прямо в парламентском зале.
С первого дня полномасштабного вторжения РФ Барна записался добровольцем на фронт.