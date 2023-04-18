С первых дней российского вторжения он добровольцем пошел на фронт.

На фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе", – сообщил он.

Обстоятельства и место гибели экс-нардепа не уточняются. Сегодня Олегу Барне должно было исполниться 56 лет.

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Обновлено в 21.30. На гибель соратника по прошлому составу Рады отреагировал Петр Порошенко.

"Бескомпромиссный, искренний, прямой и всегда готовый бороться до конца. Таким помню Олега Барну. Украинца с большой буквы, погибшего на этой страшной войне, и как раз сегодня должен был отмечать свой день рождения. Трудно. Очень тяжело терять близких людей, собратьев… Покойся с миром, друг", – написал экс-президент.

Почти сразу эта публикация исчезла из соцсетей Порошенко.

Кто такой Олег Барна

Барна был активным участником Революции Достоинства, получил серьезные травмы во время противостояния 18 февраля 2014 года в Мариинском парке. После начала войны на Донбассе отправился добровольцем в АТО. Был ранен.

Олег Барна прошел в Верховную Раду как кандидат "Блока Петра Порошенко" в одномандатном округе в Тернопольской области в 2014 году. Был одним из главных скандалистов прошлого состава парламента.

Например, он с трибуны Рады заявил, что Путин — х*йло. Также в 2015 году он умудрился устроить потасовку с тогдашним премьером Арсением Яценюком прямо в парламентском зале.

С первого дня полномасштабного вторжения РФ Барна записался добровольцем на фронт.

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