Соседи обратились к участковому из-за затопления квартиры.

В Чернигове в квартире одной из многоэтажек на ул. Рокоссовского обнаружили тело мужчины, который умер несколько лет назад.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

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Согласно информации, жители дома вызвали участкового, поскольку из квартиры сверху лилась вода. После открытия квартиры, там обнаружили тело мужчины, который умер, по предварительным оценкам, полтора-два года назад. Своего соседа жители дома как раз и не видели два года.

Умерший 1972 года рождения, есть ли в его смерти криминальная составляющая, пока не известно. Имел ли он родных, в полиции тоже не уточняют.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, о каких - то выводах сейчас говорить рано", - прокомментировали в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

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Автор: Ирина Синельник