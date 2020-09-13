В Черкассах парень бросился с Моста любви / provce.ck.ua
В Черкассах молодой мужчина прыгнул с Моста любви в парке «Сосновый бор» и погиб на месте.
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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает местный сайт «Про все». Трагедия произошла вечером 12 сентября.
Информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи" Ирина Назарок.
«Вызов поступил вчера в 21:49 о падении с Моста любви. По приезду медикам пришлось констатировать смерть мужчины примерно 30-ти лет, - отметила она.
Мост-убийца в Черкассах
- Это далеко не первый смертельный эпизод на мосту. В январе с моста любви спрыгнула 30-летняя женщина. Ее госпитализировали, но она скончалась в больнице.
- В апреле на мосту разбился 22-летний парень, а в мае похожим образом погиб 40-летний мужчина.
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