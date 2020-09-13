Это далеко не первый подобный эпизод на мосту - попытки суицида случаются там регулярно.

В Черкассах молодой мужчина прыгнул с Моста любви в парке «Сосновый бор» и погиб на месте.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает местный сайт «Про все». Трагедия произошла вечером 12 сентября.

Информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи" Ирина Назарок.

«Вызов поступил вчера в 21:49 о падении с Моста любви. По приезду медикам пришлось констатировать смерть мужчины примерно 30-ти лет, - отметила она.

Мост-убийца в Черкассах

Это далеко не первый смертельный эпизод на мосту. В январе с моста любви спрыгнула 30-летняя женщина. Ее госпитализировали, но она скончалась в больнице.

В апреле на мосту разбился 22-летний парень, а в мае похожим образом погиб 40-летний мужчина.

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Автор: Дмитрий Захаров