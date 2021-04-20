В центре Киева велосипедистка на скорости сбила женщину-пешехода.
Запись с уличной камеры видеонаблюдения опубликовала Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел днем во вторник, 20 апреля, на пересечении улицы Прорезной и Гринченко.
«Велосипедистка, двигаясь по тротуару на большой скорости, сбила женщину, которая оказалась на ее пути», - говорится в сообщении.
На записи видно, что женщина разговаривала с курьером, когда велосипедистка въехала ей в спину. От сильного удара она вылетела на проезжую часть и ударилась головой об асфальт и, вероятно, потеряла сознание.
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В полиции говорят, что пострадавших госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).
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