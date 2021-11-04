Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева сгорел ресторан, информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на проспекте Победы, 9 спасатели получили 3 ноября в 23:35.

Возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м с распространением огня на внутренние помещения. Пожар был ликвидирован около 3:00 ночи.

Огнем уничтожено помещение кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 кв. м потолка здания.

Читайте такжеВ соцсетях сообщили о мощном взрыве под Киевом и показали видеоНа месте пожара были привлечены 4 единицы спецтехники и 18 человек. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, недавно в центре Киева вспыхнул масштабный пожар на крыше дома.

А в феврале текущего года в центре Киева горело кафе, размещенное на цокольном этаже 5-этажного жилого дома.

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Автор: Виктория Токарева