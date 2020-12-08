Глава "ковидного" отделения Никопольской больницы №1 Александр Саморуков прокомментировал инцидент с перевозкой пациента в одной только майке, несмотря на зимний холод.
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Как сообщает ГО "Прихист", врач заверил, что медработник, допустивший подобное, будет уволен.
"Человек, допустивший такое, будет уволен немедленно. Это недопустимо! Будут сделаны все выводы, и в дальнейшем такого не может быть, даже при температуре +20", - подчеркнул он.
Отмечается, что мужчина, которому не повезло с «перевозкой», был доставлен в больницу с пневмонией, прошел лечение, и получил отрицательный результат на COVID. Таких пациентов лечат по месту жительства. У мужчины были все вещи, одежда и пакеты с лекарствами, поэтому объяснить действия медперсонала трудно.
В скорой мужчину все же согрели, довезли домой и попросили прощения у родных.
Ранее в сети появилось скандальное видео, на котором пожилого пациента без одежды несмотря на холод посадили в скорую для перевозки. Инцидент произошел в Никопольской больнице №1 в понедельник, 7 декабря, около 14:20.
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