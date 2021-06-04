В результате нападения он получил огнестрельное ранение.

Неизвестные совершили нападение на замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимира Павленко.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА у Facebook.

В результате нападения он получил огнестрельное ранение. Также сообщается, что само нападение произошло утром 2 июня возле дома Павленко.

"В него несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия, он получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник в больнице в стабильном состоянии", - сказано в сообщении.

В АРМА призвали правоохранителей быстро отреагировать и задержать злоумышленников.

Обыски в АРМА

1 апреля в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) прошли обыски в рамках дела о завладении более 400 тыс. долларов.

Правоохранители в рамках уголовного производства провели ряд одновременных обысков в помещениях АРМА и по адресам проживания ее руководителей. В ходе дальнейшего расследования следователи дадут оценку изъятым документам.

В ГБР сообщили, что в течение ноября-декабря 2020 года должностные лица АРМА и адвокаты завладели средствами, которые были переданы в управление агентства.

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Автор: Олег Давыгора