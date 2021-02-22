В управление АРМА часто попадают активы, которые никто не хочет покупать.

Сегодня, 22 февраля состоялась прессконференция на тему «Необходимость комплексной реформы АРМА: текущее состояние, риски и перспективы».

Напомним, что Агентство по розыску и Менеджменту активов, или сокращенно АРМА, было создано в феврале 2016 года, по образцу зарубежных организаций, управляющих арестованными и конфискованными активами. Несовершенство законодательной базы и противодействие лиц, чьи активы попали в управление Агентства, постоянно провоцируют проблемы деятельности АРМА и вызывают дискредитирующие кампании против его сотрудников. Поэтому назрела насущная проблема в совершенствовании законодательной базы. Об этом рассказал Владимир Павленко, заместитель председателя АРМА.

«В управление АРМА часто попадают активы, которые никто не хочет покупать и никто не знает, что с ними вообще делать, - сказал он. - Чтобы такого не было, надо узнать у АРМА, что оно сможет продать, а чем лучше управлять. Для этого мы предлагаем ввести процедуру планирования перед арестом имущества. Учитывая, что процессуальное руководство по уголовным делам осуществляет прокуратура, прокуроры могут обращаться в АРМА или в территориальные управления АРМА, чтобы мы официально предоставили консультации и способствовали бы в подготовке официальных документов, которые бы помогли нам управлять этим активом. Сейчас это происходит благодаря личному общению, но это правило уместно было бы ввести на законодательном уровне. Для этой цели недостаточно лишь внутренних нормативных изменений в АРМА, необходимо комплексно менять законодательство. Поэтому первое, к чему мы стремимся - это введение процедуры планирования перед арестом.

Второй пункт, по словам Павленко, предусматривает предоставление АРМА функции хранения активов, которые невозможно продать или передать в аренду бизнесу. Примером такого актива, который необходимо хранить, может быть участок «Ашана», проданный предыдущей командой АРМА. Впрочем, хранить подобные активы можно исключительно сохраняя их, а не эксплуатируя, однако для этого у АРМА нет средств. Они могли бы быть, если бы предусмотреть спецфонд, который АРМА могла бы наполнять самостоятельно.

Нас обвиняют также в том, что АРМА продало какие-то активы, а не имело на это права. На это следует ответить, что Агентство продает лишь то, чем нельзя управлять, - рассказывает замглавы АРМА. - Например, нам передали медицинские маски. Можно ли управлять медицинскими масками, а затем вернуть их обратно? Несмотря на очевидный ответ, нам это имущество передают не для продажи, а для управления. То есть, сотрудники АРМА, руководствуясь четкими критериями и экспертными знаниями, должны сами определять конкретный способ управления активами. Показательно, что у всех аналогов АРМА в Европе есть дискреция, то есть право самостоятельного определения пути управления, в том числе и способом реализации имущества.

Вместе с тем, мы не являемся специалистами, например, в вопросах работы ТЭЦ, поэтому если такой актив передают в АРМА, управителя для него по особой процедуре должен назначать Кабмин.

Эти вопросы мы проработали и хотим урегулировать их на уровне закона, который должен сделать работу АРМА еще прозрачнее и эффективнее. И новое руководство АРМА убеждено, что наши наработки будут учтены депутатами и мы вместе будем делать все, чтобы эффективно и на основе законов защищать интересы Украины», - сказал Владимир Паленко.

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Автор: УНИАН