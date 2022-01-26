Пострадавший отметил, что не вызвал полицию, потому что был в шоковом состоянии

Мужчина, которого скандальная блогерша Мария Семенова сбила с друзьями на Porsche, рассказал подробности инцидента. Пострадавшего от серьезных травм спасла экипировка.

Об этом сообщает ТСН.

По его словам, он возвращался домой, когда его сбили. Он выехал на дорогу, потому что закончилась пешеходная зона. Пострадавший заверил, что не заметить его было невозможно, так как он был в полной экипировке. Блогеры остановились не сразу, а примерно через 300 метров от места ДТП.

"Подбежали, спросили, все ли в порядке. Взяли карту, пообещали сбросить (деньги, – ред.) и уехали – не заплатили. Они просто воспользовались моим шоковым состоянием и исчезли", – поделился пострадавший.

Читайте также"Нокаут" от таксиста в Киеве после просьбы: темнокожий парень пожаловался на избиение (фото)Мужчина не вызвал полицию, потому что был в шоковом состоянии. Он уже обратился к медикам и задокументировал травмы. Мужчина намерен написать заявление в полицию.

"Если я промолчу, не будут наказаны такие люди, не будет справедливости, и ситуация будет повторяться. Я даже не хочу думать, что было бы, будь я без защиты", - подытожил пострадавший.

Как ранее сообщал УНИАН, скандальная блогерша из Киева опять попала в неприятный инцидент. Девушка и ее друзья пили пиво и "гоняли" на машине по городу, они попали в ДТП. Под колесами их авто оказался мужчина на моноколесе.

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