В Киеве 17 октября утром прогремели взрывы.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе в центре столицы.

"Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!"- призвал Кличко. Видео дня

Позже Кличко сообщил о еще одном взрыве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - отметил Ермак.

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