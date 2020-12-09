Было проведено внутреннее расследование инцидента в школе.

В сети не утихает скандал вокруг инцидента во Львовской области — там учительница украинского языка и литературы в селе Потелич била ученика перед всем классом.

Подробности инцидента в школе рассказали "Секретные материалы".

Читайте такжеИнцидент с избиением школьника учительницей на Львовщине получил продолжение"Мальчики подрались в коридоре, учительница вышла и увидела эту проблему и разняла их. Они пошли в класс, педагог пошла за ними, чтобы посмотреть, исчерпан ли конфликт", - рассказала директор школы в селе Потелич Светлана Ковальчук.

Далее, по рассказу самой учительницы, мальчик Константин сказал ей в грубой форме: "Уходи отсюда, почему ты сюда пришла?". И, как отметила директор, после этого у педагога сдали нервы.

Мама шестиклассника Константина говорит, что у ребенка на голове была гематома. Она утверждает, что учительница уже не первый раз срывается на учениках.

Комментировать инцидент "Секретным материалам" учительница отказалась.

Было проведено внутреннее расследование в школе, учительница сама уволилась. Родители школьника решили не писать заявление в полицию.

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Автор: Ольга Робейко