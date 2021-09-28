В больнице остаются четверо пострадавших, еще двоих отпустили домой.

Стали известны новые подробности жуткого ДТП на Николаевщине, в результате которого погибли четыре человека, шестеро пострадали.

Как говорится в сюжете ТСН, микроавтобус задел фуру, которая ехала навстречу. Удар был таким сильным, что первое авто выбросило на обочину, где стоял "КамАЗ" с прицепом.

Главный врач Николаевской больницы Александр Демьянов рассказывает, что один пострадавший получил травму челюстно-лицевой зоны, два других - сотрясение головного мозга, у еще двух диагностировали перелом костей голеней. Шестой травмированный получил сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава.

Два человека с легкими травмами будут находиться дома на амбулаторном лечении, в больнице остались четверо. Они говорят, что в маршрутке возвращались с работы домой - трудятся на полях, собирая овощи. Работодатель предоставлял транспорт для поездки домой, в тот роковой день за ними приехал другой водитель. Якобы он спешил домой, что повлияло на скорость движения.

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"Он "летел" очень быстро, он очень ехал быстро. Женщина звонила еще на поле, надо было домой ехать и он отак...",- рассказывает пострадавшая Светлана.

Скорость, с которой двигался микроавтобус, будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал УНИАН, авария произошла в понедельник, 27 сентября, около 19:55 на автодороге "Березовка - Калиновка" перед селом Широкое. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, столкнулся с грузовиками DAF и КАМАЗ с прицепом. В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семеро пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Автор: Юрий Годован