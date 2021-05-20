Скандал разгорелся в Дубае в начале апреля. Позже выяснилось, что в фотосессии участвовали 11 украинок.

Участница ню-съемки в ОАЭ Наталья Чуприна утверждает, что в Днепре ее избили и изнасиловали.

Об этом девушка рассказала в интервью местному телеканалу.

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Модель объяснила, что познакомилась с обидчиком в Днепре. Во время встречи затронули тему скандала с фотосессией – мужчина начал упрекать девушку, что та не тем занимается.

"Я решила, что мне надо ехать домой, потому что в грубой форме, я не хочу, чтобы со мной общались, и меня после этого избили и изнасиловали", – ответила Наталья.

Модель пыталась убежать, но обидчик еще раз избил и забрал телефон.

"И проблема была в том, что это был частный дом. И людей рядом не было. Он был с другом, но тот ушел. Мужчина отнесся ко мне так, будто я ничего не стою, что со мной можно так обращаться", – отметила потерпевшая.

Чуприна добавила, что обидчик – "знакомый знакомых", который, предполагает, ее знал и следил за ее профилем в Instagram. Также она отметила, что во время знакомства он солгал ей о месте работы и браке.

Наконец насильник отпустил девушку, ей помог случайный прохожий.

Скандал с обнаженными моделями на балконе небоскреба в Дубае

3 апреля в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные девушки. За это они были арестованы.

Сообщалось, что фотосессия была организована в рамках рекламной кампании. Задержанным грозила уплата около тысячи фунтов штрафа и до 6 месяцев заключения.

По информации СМИ, задержанные девушки - из России, Беларуси и Украины.

МИД Украины сообщал, что в Дубае задержали 12 украинок за нарушение норм общественной морали.

13 апреля задержанные украинки вернулись на родину.

Основателя международной компании Involta Алексея Концова, которого заподозрили в организации ню-съемки моделей в Дубае, 22 апреля отпустили из тюрьмы ОАЭ.

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Автор: Яна Ставская