В Запорожской области полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь убил свою мачеху.
Читайте такжеНе вернули сдачу за пельмени: в Одесской области мужчина молотком едва не забил до смерти соседейКак сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 1 января в 00:40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Днепрорудный произошло убийство женщины.
Как выяснилось, между мачехой 1959 года рождения и пасынком 1987 года рождения возник конфликт, в ходе которого человек «руками и ногами нанес женщине многочисленные телесные повреждения». Когда понял, что она умерла, позвонил в полицию и признался в содеянном.
Мужчина задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.
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