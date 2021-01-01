Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

В Запорожской области полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь убил свою мачеху.

Читайте такжеНе вернули сдачу за пельмени: в Одесской области мужчина молотком едва не забил до смерти соседейКак сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, 1 января в 00:40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Днепрорудный произошло убийство женщины.

Как выяснилось, между мачехой 1959 года рождения и пасынком 1987 года рождения возник конфликт, в ходе которого человек «руками и ногами нанес женщине многочисленные телесные повреждения». Когда понял, что она умерла, позвонил в полицию и признался в содеянном.

Мужчина задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

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Автор: Надя Пришляк