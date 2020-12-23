Местного жителя застрелили из охотничьего ружья.

В Одесской области полиция начала расследование по факту убийства в машине жителя Подольска.

Читайте такжеНа Житомирской трассе Porsche сбил супружескую пару (видео)Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, убийство произошло на автодороге в Окнянском районе.

Предварительно установлено, что к автомобилю «ВАЗ», где в качестве пассажира находился потерпевший, подъехала Honda, из салона которой выстрелили из охотничьего ружья.

От полученного ранения до приезда скорой помощи скончался местный житель – мужчина проживает в городе Подольск – административном центре одноименного района Одесской области.

Злоумышленник на иномарке с места происшествия скрылся. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция «Сирена». Работу правоохранителей координирует развернутый в региональном главке ситуационный центр.

В социальных сетях появилась информация о том, что подозреваемому 34 года, названо его имя. Также сообщается, что убийство могло произойти из-за девушки.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая