В Одесской области полиция начала расследование по факту убийства в машине жителя Подольска.
Читайте такжеНа Житомирской трассе Porsche сбил супружескую пару (видео)Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, убийство произошло на автодороге в Окнянском районе.
Предварительно установлено, что к автомобилю «ВАЗ», где в качестве пассажира находился потерпевший, подъехала Honda, из салона которой выстрелили из охотничьего ружья.
От полученного ранения до приезда скорой помощи скончался местный житель – мужчина проживает в городе Подольск – административном центре одноименного района Одесской области.
Злоумышленник на иномарке с места происшествия скрылся. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.
Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция «Сирена». Работу правоохранителей координирует развернутый в региональном главке ситуационный центр.
В социальных сетях появилась информация о том, что подозреваемому 34 года, названо его имя. Также сообщается, что убийство могло произойти из-за девушки.
По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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