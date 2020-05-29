Стали известны подробности жестокого двойного убийства в Одесской области

Убитый мужчина был предпринимателем, а его гражданская жена ему помогала в этой деятельности.

В полиции прокомментировали жестокое убийство супругов, которое произошло накануне в Одесской области.

Как сообщает ТСН, правоохранители рассматривают несколько версий преступления в селе Шабо Белгород-Днестровского района. По словам старшего инспектора сектора мониторинга Белгород-Днестровского отдела полиции Наталии Зарембы, пока среди версий рассматриваются следующие: бизнес, неприязненные отношения и корыстные мотивы.

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По словам инспектора, убитый 47-летний мужчина был предпринимателем, у него был сезонный бизнес по прокату водного транспорта. 37-летняя женщина предпринимателем не была, но помогала мужу. В официальном браке они не были. "Частным предпринимателем был только мужчина, женщина не была, но работали они вместе. Бизнес был сезонный по прокату водного транспорта. С того и жили. Чтобы они были очень богатыми, я бы не сказала. Да, они действительно имеют огнестрельные и ножевые ранения, но от чего точно наступила смерть пока точно сказать нельзя", - сказала Наталья Заремба.

Она также добавила, что очевидцев происшествия не было и полиция выясняет все обстоятельства убийства. "Точно сказать, что в доме ничего не пропало пока нельзя, поскольку родственники пока не сказали, что ничего не взяли", - отметила инспектор и добавила, что общих детей у супругов не было, однако у мужа есть дети от первого брака.

Ранее сегодня УНИАН сообщал о жестоком убийстве двух людей в Одесской области.

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