В Кировоградской области разыскивают подозреваемого в убийстве 22-летней девушки.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
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Жестокое убийство произошло в селе Малая Виска. Девушка возвращалась от подруги около полуночи, однако домой так и не дошла. На следующий день на улице нашли ее истерзанное тело.
Камеры видеонаблюдения сняли, как по дороге домой девушку встретил мужчина. Он последовал за ней и больше ее никто живой не видел.
В управлении уголовного розыска полиции Кировоградской области сообщают, что преступление произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября. По данному факту правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Приметы мужчины: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см.
Был одет: шапка зеленого цвета, куртка болоневая с капюшоном синего цвета, короткая, снизу на резинке; на куртке с правой стороны на уровне груди надпись белого цвета, брюки камуфляжные светлые зелено-серого цвета, кроссовки (или кеды) черного цвета с белыми подошвами, на боках обуви вставки белого цвета в виде волны, шнурки белого цвета.
Правоохранители обращаются ко всем, кому известна любая информация о личности мужчины или его местонахождении, с просьбой сообщить по телефонам: 066-214-30-00; 095-187-22-64, или по телефону «102».
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