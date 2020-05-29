Жуткое убийство в Киеве: двое парней утопили и закопали рыбака, чтобы продать его авто (фото, видео)

Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Полицейские задержали молодых людей, которые убили рыбака, чтобы завладеть его автомобилем и погасить кредиты.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Читайте такжеНа Киевщине ввели план-перехват из-за стрельбы в Броварах: сейчас задержано 11 человекНесколько дней назад киевлянка сообщила в полицию об исчезновении ее 44-летнего мужа. Он поехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен.

Правоохранители, просмотрев камеры видеонаблюдения, нашли машину пропавшего мужчины на территории Киевской области. Водитель автомобиля сообщил, что купил ее несколько дней назад у товарища за 1800 долларов.

Правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

Полиция установила, что злоумышленники намеренно выбрали безлюдное место. Увидев рыбака, а у него - автомобиль, они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же машину и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. За полученные от продажи машины средства злоумышленники погасили свои кредиты.

Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали уроженца Луганской области, 1999 года рождения, и киевлянина 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Ранее УНИАН сообщал, как в Житомирской области арендатор ставка расстрелял з охотничьего ружья семерых человек.

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