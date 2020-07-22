В Донецкой области подросток расстрелял из ружья обидчиков отца (фото)

Открыто уголовное производство.

В Константиновке Донецкой области подросток застрелил мужчину и еще одного ранил, чтобы защитить отца.

Читайте такжеВ Харькове женщина убила своего сожителя и неделю жила с трупом (фото)Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что 21 июля в 22-00 в полицию Константиновки поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Курской и Минской слышны выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего краматорчанина без признаков жизни и 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Работая на месте происшествия, полицейские выяснили обстоятельства преступления.

«Установлено, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для урегулирования конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял отцовское ружье и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельных телесных повреждений одному и ранив другого», – сообщили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

По факту событий открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 «Законченное покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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