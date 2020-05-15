Убийство 3-летнего сына депутата в Киеве: отец обратился к Зеленскому

Депутат пояснил, что сможет предоставить все собранные самостоятельно доказательства по делу.

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сделать возможным передачу собранных собственноручно доказательств покушения на свою жизнь, в результате которого погиб 3-летний сын.

Об этом Соболев написал у себя на странице Facebook.

«Я не знаю, кто покрывает заказчиков моего убийства и причастных к смерти сына, но я точно знаю, что все виновники получат заслуженные наказания. У меня есть достаточно фактов и свидетельств очевидцев для этого. Но, к сожалению, веры в правоохранительные органы нет», – пояснил Соболев.

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Он добавил, что предоставит все собранные самостоятельно доказательства по делу.

«Поэтому я обращаюсь к нашему президенту. Я готов предоставить Вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства», – заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, находившийся в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

30 апреля сообщено о подозрении еще одному человеку, который может быть причастен к покушению на умышленное убийство. Сейчас фигурант объявлен в международный розыск.