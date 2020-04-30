Убийство девочки на Харьковщине: мать задержали, начато производство (фото)

Полиция открыла производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.

В Харьковской области по факту жестокого убийства 13-летней девочки полиция задержала ее мать.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«За совершение страшного преступления задержана мать 13-летней девочки. Сейчас с женщиной работают следователи», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры. Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором была отрезанная человеческая голова.

Позже в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью.