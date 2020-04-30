Жестокое убийство девочки на Харьковщине: мать-убийцу арестовали на два месяца

На суде женщина вела себя агрессивно и делала странные заявления.

Суд избирал меру пресечения женщине, которую утром задержали с отрезанной головой собственной дочери в пакете. Ее арестовали на два месяца, без права на залог.

Как сообщается в сюжете ТСН, на суде женщина вела себя агрессивно и делала странные заявления.

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«Я не буду вас слушать, потому что я не являюсь тем, за кого вы меня выдаете», - заявила подозреваемая Татьяна.

Она также отказалась объяснять свои действия полицейским.

Отмечается, что в доме, где произошла ужасная трагедия, уже закончили работать следователи и эксперты. Соседи напуганы и не выходят на улицу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека. Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью.

В конце концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь. Обстоятельства преступления устанавливают следователи.