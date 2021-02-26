О женщине, ее соседях и круге их общения было известно, что эти люди злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни.

На Житомирщине полиция расследует обстоятельства убийства мужчины в компании.

Читайте такжеВ Киеве пьяный мужчина ударил подростка ножом в живот на глазах материОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Жительница поселка Мирополь сообщила в полицию, что убила своего соседа.

Полицейские нашли ее дома в нетрезвом состоянии. Она отказалась от заявления и списала сказанное на неудачную шутку.

Однако полицейские таки наведались в соседский дом и выяснили, что хозяин дома не появлялся уже какой-то период. Не видели его в последние дни и в селе.

О женщине, ее соседях и круге их общения было известно, что эти люди злоупотребляют спиртным, нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни.

Полицейские провели осмотр в ее доме и в закрытом подсобном помещении обнаружили прикрытое одеялом тело 51-летнего мужчины. На нем были ссадины и другие телесные повреждения, которые, по заключению экспертов, и привели к смерти.

Было установлено, что 23 февраля в доме местных жителей собралась компания для очередного застолья, к ней присоединился и пострадавший. На почве попойки между тремя мужчинами, среди которых и хозяин дома, возник внезапный спор и драка. Старшему мужчине причинили серьезные телесные повреждения. Его без сознания вынесли в подсобку и заперли.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Виновников, мужчин в возрасте 40 и 36-ти лет, полицейские задержали. Продолжается дальнейшее досудебное расследование. Им может грозить от 7 до 15 лет.

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Автор: УНИАН