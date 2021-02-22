Резонансное убийство в центре Киева: погибшим оказался сотрудник таможни

19 февраля водитель автомобиля Hyundai во время внезапной ссоры на дороге два раза ударил пешехода и тот скончался.

В результате резонансного убийства в центре Киева погиб сотрудник таможни Владислав Корниенко. Читайте такжеНе поделили дорогу: в Киеве водитель убил пешехода на глазах у прохожих и скрылся (видео 18+) Об этом в Facebook сообщил бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко. "Корниенко Владислав Леонидович. Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны", - сообщил Макаренко. Смертельный конфликт водителя и пешехода в центре Киева: что произошло 19 февраля водитель автомобиля Hyundai во время внезапной ссоры на дороге два раза ударил пешехода и тот скончался. Злоумышленника задержали.

По информации "Киев оперативный", водитель выехал на зебру, и это привело к конфликту с пешеходом, который в тот момент переходил дорогу. Через несколько секунд после короткой словесной перепалки водитель вышел из салона и дважды ударил оппонента. Второй удар, как свидетельствуют кадры обнародованного видео, оказался смертельным.

20 февраля суд отправил за решетку водителя, которого обвиняют в нанесении смертельных травм пешеходу в центре Киева.

Подозреваемый сообщил, что признает свою вину. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Екатерина Лиманская

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