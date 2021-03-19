62-летний подозреваемый хладнокровно наблюдал за поисками пропавшей девочки.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой хладнокровно наблюдал за поисками ребенка.

Он попал на видео "7 канала", который снимал работу волонтеров ОО "Лучшие люди Одессы" во время поисков девочки.

На кадрах видно, как местные жители общаются с поисковиками, а 62-летний подозреваемый, который признал вину, курит в сторонке и слушает, что говорят односельчане.

"У нас нет в селе людей, которые могли бы поднять руку на ребенка. Я здесь 28 лет живу. У нас нет таких ненавистных людей", - рассказывает женщина в присутствии подозреваемого.

Видео снято 10 марта 2021 года, а тело девочки уже на следующий день обнаружили в заброшенном сарае, который несколько раз до этого обыскивали.

Подозреваемый появляется на записи на 9-й минуте 25-й секунде.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.

То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.

Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.

Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.

В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.

14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 62-летнего мужчину его взяли под стражу.

Правоохранители наведались к злоумышленнику в момент, когда он пытался совершить самоубийство. Однако его спасли.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Денис Прядко