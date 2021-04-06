Во вторник, 6 апреля, Шевченковский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы за убийство стилистки Екатерины Положай ее бывшего мужа.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Как установило следствие, спланировал и организовал преступление ее бывший муж. В день убийства, которое произошло 19 ноября 2015 года, он заблаговременно прибыл в салон красоты, которым управляла его бывшая жена, и, воспользовавшись отсутствием посторонних людей, с особой жестокостью убил ее. Окровавленное тело женщины с изувеченными лицом и шеей нашла ее коллега.
Для того, чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник уничтожал улики, придумывал алиби.
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Приговором Шевченковского районного суда г. Киева мужчина признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины и приговорен к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с обвиняемого по 5 миллионов гривень причиненного морального и материального вреда двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также об их пожизненном содержании.
Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал.
Сейчас он находится под стражей.
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