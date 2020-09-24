Девушка открыла злоумышленнику дверь, увидев его служебное удостоверение.

В Одессе подозреваемый в убийстве девушки-фармацевта проник в аптеку, представившись ревизором.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что подозреваемый - 35-летний уроженец Кодымского района Одесской области, который проживал в Одессе.

Отмечается, что в Киевский район Одессы, где находится упомянутая аптека, злоумышленник приехал на автомобиле примерно в 22.00.

Примерно в три часа ночи он пришел в аптеку, постучал в дверь и, показав фармацевту свое удостоверение ревизора, заявил, что прибыл для проверки.

«Не подозревая плохого, девушка впустила злоумышленника в помещение, где по его требованию предъявила соответствующие записи и открыла сейф с деньгами. По словам задержанного, он предложил потерпевшей поделить деньги, но та отказалась и начала кричать», - сообщили в полиции.

По данным следствия, мужчина жестоко убил жертву, забрал деньги и уехал. Часть похищенных средств он потратил на погашение кредитов, еще часть правоохранители изъяли во время обыска его автомобиля.

Сейчас окончательная сумма ущерба устанавливается.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха, в ходе оперативно-розыскных мероприятий (пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и пр.) установили, что к преступлению причастен именно указанный мужчина – работник сети аптек, который сейчас находится в стадии увольнения.

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Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Убийство девушки-фармацевта в Одессе

Утром 23 сентября в Киевском районе Одессы в аптеке, расположенной на ул. Королева, обнаружили убитой сотрудницу этого учреждения.

Вчера источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что задержан подозреваемый в убийстве - мужчина, который ранее работал в данной аптечной сети – «АКС». Вчера подозреваемый был задержан. В Департаменте уголовного розыска Украины заявили сегодня, что злоумышленник забрал из сейфа 70 тыс. грн.

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Автор: Лариса Козовая