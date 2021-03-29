Подозреваемые около часа удерживали мужчину против его воли.

В Киеве задержали подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста.

Читайте такжеВ Одессе похитили парня и требовали миллион долларов за освобождение (фото, видео)Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта подозреваемые, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полуобморочного мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Получив информацию о его исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что у мужчины ранее был конфликт с неизвестными лицами.

Предполагаемых похитителей удалось установить и задержать. В ходе следственных действий выяснилось, что они убили похищенного мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, нашли. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца, сообщено о подозрении (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве общественного активиста при процессуальном руководстве Печерской... Опубликовано Киевская городская прокуратура Воскресенье, 28 марта 2021 г.

Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook погибшего звали Александр Мандич.

"Александр был настоящим общественным активистом, прошел горящие баррикады Майдана и войну на Востоке, а умер от ножа в спину от отбросов... Убийц будто задержали и они будто признались... хочу видеть эту мерзость в суде и тюряге... Вечная память и Царство Небесное, дружище!"- написал Мосийчук.

Просто какой-то сплошной ужас! Несколько дней назад неизвестные похитили из дома Александр Мандич «Ташкент», а уже сегодня его... Опубликовано Игором Мосийчуком Воскресенье, 28 марта 2021 г.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская