В Одессе осудили пару, которая жестоко убила пенсионерку и подожгла дом вместе с телом

Мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы, женщина – к 9.

В Одессе осудили мужчину и женщину, которые жестоко убили пенсионерку и подожгли ее дом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, убийство произошло в апреле 2017 года.

Следствием установлено, что мужчина, арендовавший комнату в частном доме на улице Бахчевой, пригласил в гости знакомую.

Читайте такжеСеть возмутило видео с женщиной, которая рвет цветы с клумбы в Харькове (видео)

Отмечается, что вместе они распивали спиртные напитки, и в это время мужчина поссорился с хозяйкой дома.

В ходе конфликта злоумышленник кухонным ножом нанес пенсионерке 27 колото-резаных ран. Затем предложил своей приятельнице добить жертву.

«Молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, согласилась и нанесла женщине еще два удара ножом в спину. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, после совершения убийства подозреваемые подожгли дом. Мужчина скрылся с места происшествия, но позднее его задержали. Его подруга отравилась продуктами горения и была госпитализирована.

Свою причастность к преступлению обвиняемые в суде полностью отрицали. Тем не менее, приговором суда 33-летний мужчина и 35-летняя женщина признаны виновными в убийстве и приговорены к 14 и 9 годам лишения свободы соответственно.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2017 года в Одессе неизвестные подожгли частный жилой дом на ул. Бахчевая, 3. На месте пожара обнаружили погибшую хозяйку, 1941 г. р.

Отмечалось, что спасена еще одна женщина, 1984 г. р., которая получила отравление продуктами горения. Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram