Жительница столицы увидела своего возлюбленного в компании с бутылкой и ударила его в живот, этого было достаточно - мужчина умер.

В Киеве из-за бытового конфликта погиб мужчина. Правоохранители подозревают в причастности к смерти жителя столицы женщину, которая находилась с ним в отношениях. По данным следствия, она ударила своего избранника ногой в живот из-за того, что он употреблял алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Так, в полицию обратился мужчина, который живет в доме на Военной улице. Он сообщил, что нашел своего соседа мертвым. На место инцидента сразу выехали правоохранители. В квартире, где находился труп, они также увидели мужчину и женщину, которые утверждали, что их друг просто уснул. Компания употребляла алкоголь.

Однако такая версия правоохранителям показалась не очень правдивой. Труп мужчины осмотрел судебно-медицинский эксперт, но он не нашел на теле видимых причин смерти. Тело отвезли на экспертизу и уже там установили, что мужчина погиб в результате повреждения внутреннего органа, которое могло случиться в результате избиения.

Полиция начала досудебное расследование и выяснила, что к смерти мужчины причастна женщина, которая с ним жила. Она пришла в квартиру своего возлюбленного и увидела, что он вместе с друзьями употребляет алкоголь.

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Сейчас женщину задержали, полиция уже сообщила ей о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном тяжком повреждении, которое повлекло смерть. Подозреваемая находится под домашним арестом, ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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Автор: Полина Кузенко