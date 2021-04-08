Между хозяином и гостем возник конфликт, в ходе которого правонарушитель схватил со стола нож и ударил оппонента в грудь.

Киевские правоохранители задержали киевлянина, который из-за ревности убил знакомого жены.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от местных жителей о том, что на улице Днепроводской в соседней квартире ножом ранили мужчину.

Впоследствии было установлено, что когда мужчина вернулся домой, застал свою жену с другим.

Читайте такжеВ Киеве пьяный пассажир такси во время поездки загнал водителю нож в грудь

«Между мужчинами произошла драка, в результате которой хозяин схватил нож и ударил оппонента в грудь. Женщина пыталась вмешаться и разнять их, но злоумышленник также ранил ее. Потерпевшая успела позвать на помощь соседей, а злоумышленник скрылся», - рассказали в полиции.

Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 39-летнего киевлянина и госпитализировали хозяйку квартиры.

"Патрульные обнаружили и задержали нападавшего, который скрывался в подъезде. Следователи провели осмотр места происшествия, откуда изъяли кухонный нож, а также одежду и другие вещественные доказательства со следами крови. Все изъятое направлено на соответствующие экспертные исследования", - добавили в полиции.

Мужчины, 1962 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. За содеянное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко