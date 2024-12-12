В Броварах разоблачили чиновника, закупившего асфальтобетонную смесь по завышенным ценам

Правоохранители объявили подозрение директору одного из коммунальных предприятий Броваров Киевской области за нанесение ущерба местному коммунальному хозяйству.

Сегодня, 12 декабря, под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) директору одного коммунальных предприятий города Бровары Киевской области.

Следствием установлено, что чиновник злоупотреблял своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица. Так директор коммунального предприятия, вопреки интересам службы, закупил асфальтобетонную смесь по завышенной стоимости. Это повлекло убытки на сумму более 310 тысяч гривен для Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта Броварского городского совета.

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В настоящее время решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.