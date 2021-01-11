Девушка пыталась сопротивляться задержанию правоохранителями и бросила в патрульную бутылку пива.

В Днепре утром в воскресенье, 10 января, полицейские остановили пьяную девушку за рулем. Она пыталась сопротивляться задержанию правоохранителями и бросила в патрульную бутылку пива.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х** вый Днепр", разместив видео дебоша девушки.

В комментариях под публикацией написали, что водитель вместе с пассажиром снимали происходящее для социальной сети TikTok.

После инцидента девушку поместили в СИЗО.

Пользователи сети бурно отреагировали на неадекватное поведение девушки за рулем.

«И что же вы сделаете с такой, отпустите? Тогда мы все будем в Вас бутылками с окна швырять», «Такое существо не должно давать потомство!!!», - писали пользователи.

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Автор: Денис Прядко