В Днепре утром в воскресенье, 10 января, полицейские остановили пьяную девушку за рулем. Она пыталась сопротивляться задержанию правоохранителями и бросила в патрульную бутылку пива.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Х** вый Днепр", разместив видео дебоша девушки.
В комментариях под публикацией написали, что водитель вместе с пассажиром снимали происходящее для социальной сети TikTok.
После инцидента девушку поместили в СИЗО.
Пользователи сети бурно отреагировали на неадекватное поведение девушки за рулем.
«И что же вы сделаете с такой, отпустите? Тогда мы все будем в Вас бутылками с окна швырять», «Такое существо не должно давать потомство!!!», - писали пользователи.
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