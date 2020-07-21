Террорист из Луцка заставляет заложников смотреть документальный фильм "Земляне"

Мужчина требует, чтобы киноленту разрекламировал глава государства.

Максим Кривош (Максим Плохой), который захватил автобус с заложниками в городе Луцке, заявил, что одно из его требований, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично прорекламировал фильм "Земляне" 2005 года.

Кроме того, он заставляет его смотреть заложников: "Президент Зеленский должен записать видеообращение с текстом "фильм "Земляне" смотреть всем", - заявил он на странице в соцсети, которую впоследствии удалили с платформы.

О чем фильм "Земляне"?

"Земляне" (Earthlings) – американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.

Режиссером фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом (звезда фильма "Джокер"), продюсером ленты стала актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Все есть веган-активистами.

Также фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячьих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий.

Кадры из фильма демонстрируют, как человек начал доминировать над другими живыми существами, а те терпят страдания.

Премьера "Землян" состоялась на фестивале Artivist Film Festival в 2005 году, где фильм выиграл награду в категории "Лучший документальный фильм".

Захват автобуса в Луцке

Сегодня на Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка.

Что известно о террористе из Луцка

Захватчиком оказался мужчина, который представился правоохранителям Максимом Плохим (настоящее имя — Максим Кривош, он уроженец РФ). Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство - это первый террорист". Теперь он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский. Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

Что творится в голове у луцкого террориста

Как стало известно, мужчина имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра, а кроме того, у него есть несколько судимостей за организацию и управление бандой. Учился в духовной семинарии.

В соцсетях тем временем выяснили, что преступник - еще и писатель. В 2014 году он издал небольшим тиражом книгу, где рассказывает о своей непростой криминальной жизни, сравнивает себя с Богом и сумбурно делится с читателями своими философскими взглядами.

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