Насмотрелся боевиков и решил стать "крутым": террорист из Луцка раскрыл свое мировоззрение в книге

Преступник утверждает, что был осужден на восемь лет за создание и управление бандой.

Мужчина, который сегодня захватил заложников в Луцке, в 2014 году издал книгу «Философия преступника». В ней он рассказал, что в 18 лет его якобы посадили в тюрьму на 6 лет, а преступником он решил стать из-за боевиков.

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Об этом сообщается в Facebook проекта «Сила правды». Отмечается, что тираж книги «Философия преступника» за авторством Максима Плохого составила 400 экземпляров. Издательство неизвестно.

Книга на 560 страниц содержит некоторые факты биографии автора. В частности, он утверждает, что рос в семье интеллигентов, однако в детстве насмотрелся боевиков и решил стать крутым". Поэтому в 11 классе его задержали на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца, дело закрыли.

Преступник якобы учился в духовной семинарии, но за несколько месяцев разочаровался в церкви.

По собственному утверждению, был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине. После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.

Электронная версия книги доступна в соцсетях.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По имеющейся информации, в заложниках у террористов находятся около 20 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист". Теперь он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

В нацполиции сообщили, что мужчина имеет психические расстройства и недавно состоял на учете у психиатра.

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