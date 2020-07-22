Луцкий террорист взял на теракт бутылку коньяка, нож и сердечные капли – СМИ

Мужчина постоянно поздравлял заложников с каким-то «днем антисистемы».

Одна из заложниц Максима Плохого-Кривоша рассказала, что он был очень хорошо подготовлен к преступлению.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ресурс «Під Прицілом». По словам заложницы, террорист обещал людям, что не будет их убивать.

"Он имел в своем портфеле бутылку коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами. Сам же террорист ходил по автобусу с автоматом в руках, но на людей его не наставлял. Наоборот террорист говорил нам, что он нас не убьет, а только ждет, чтобы его требования были выполнены. Он даже нам не угрожал", – отметила женщина.

По ее словам, Кривош даже дал сердечные капли одной из женщин, которой в автобусе стало плохо.

"Единственного, кого он приковал наручниками, был водитель, потому что террорист боялся, чтобы тот не нажал на газ и начал ехать. Он постоянно "поздравлял" всех с каким-то "днем антисистемы" и постоянно повторял, что когда Зеленский запишет видео, которое требовал террорист, то он отпустит трех человек, а когда то же видео попадет в интернет, то он уже отпустит всех заложников, а сам сдастся.

Также Кривош связал передние и задние двери, а когда сдавался и выходил из автобуса, то сказал водителю, что не будет ломать ему дверь, поскольку тому еще нужно будет ездить и зарабатывать деньги, а окна ему поменяют.

«После этого террорист сдался, а мы все вышли из автобуса», – подытожила заложница.

Напомним, в Луцке утром 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Правоохранителям мужчина представился как «Максим Плохой». Его требования заключались в том, чтобы чиновники всех органов государственной власти должны были назвать себя «террористами в законе». Он также хотел, чтобы президент записал видеообращение и призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года.

В течение дня правоохранители вели переговоры с преступником. Вечером террорист был задержан, 13 заложников освобождены.

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