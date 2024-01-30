Дети исчезли 28 января, их тела нашли сегодня утром.

В Тернопольской области водолазы достали из пруда тела трех подростков, которые исчезли еще 28 января. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Трагедия в Тернопольской области: трое детей провалились под лед и погибли. Сегодня в 10:20 из местного пруда вблизи с. Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков – 2009, 2010 и 2011 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

Спасатели добавили, что дети исчезли еще 28 января. Они вышли из дома и не вернулись.

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На сайте Главного управления ГСЧС в Тернопольской области отмечается, что водолазы обнаружили тела детей во время обследования дна водоема. Их доставили на берег. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Операция по спасению рыбаков на Днепре

В феврале 2023 года в Днепропетровской области спасли 41 рыбака, которые оказались на льдинах и дрейфовали по реке Днепр.

Инцидент произошел вблизи села Шульговка Петриковского поселкового совета в Днепровском районе. По словам очевидцев, рыбаки находились на расстоянии 150 м от берега.

Подразделениями ГСЧС были спасены 35 рыбаков, еще шестерых помогли вернуть на берег местные жители.

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