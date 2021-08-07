В настоящее время полицейские проводят экспертизу костей парня, но можно ли за 17 лет установить причину смерти, сказать не берутся.

На помойке рядом села Гнилички, что в Тернопольской области, откопали человеческие останки. Предположительно, 15-летнего парня, пропавшего еще в 2004-м. Все время мать искала его и думала, что сын жив. Пока один из его товарищей и не рассказал правду.

Как говорится в сюжете ТСН, в настоящее время полицейские проводят экспертизу костей парня - это вероятно кости Юрия Семенюка, который 17 лет назад ушел из дома и не вернулся. Парень исчез в марте 2004 года, а в мае ему должно было исполниться 16 лет.

Недавно один из участников этого трагического дела рассказал и признался, что Юру Семенюка убило током.

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"Он говорит, что Юра закопан, его убило током. Сказал, что пойдет в полицию, потому что не может с этим столько лет жить, убитый ему каждый день снится", - рассказала невестка погибшего Оксана Семенюк о признании одного из участников трагедии.

Копы допросили мужчину и он скрылся в содеянном.

"Ребята пошли на территорию току и его (Юру, - ред.) убило током. Закопали, потому что боялись наказания и в порыве страха так поступили", - рассказал начальник Подволочиского отделения полиции Николай Смакула.

В эту версию не очень верит брат погибшего - Владимир Семенюк.

"Что-то здесь не сходится.... Зачем было сжигать одежду, прятать тело?...", - не понимает брат.

Владимир показывает станцию, где будто бы получил поражение током Юра.

"Возможно была какая-то ссора, что-то не поделили, может цветной металл...не доплатили. Могли толкнуть", - говорит брат умершего.

Через две недели после исчезновения Юрия двое его друзей уехали в Россию. Один из них только недавно вернулся в село в 20 км от семьи пропавшего, но на связь не выходит. Другой - после побега и до сих пор живет в России. А третий стал кумом брата погибшего. Он сейчас заграницей. Оксана Семенюк говорит, что он и рассказал ей по телефону, как умер Юрий и что сделали с его телом.

"Сказал, что это правда, что я их завез туда, оставил их там. Потом, говорит, через некоторое время возвращался туда их забрать. Видел,ч то Зайнулин идет по дороге. Юра умер, током забило его. Шел рассказывать домой, людям шел рассказывать. Они сели в машину, еще его брат сел, был вместе с ним, его родной брат Виталик. Они все уехали, приехали на место, посмотрели, что он без сознания. Начали ему делать искусственное дыхание, он еще выдохнул и увидели, что он не жив, взяли его в машину и вывезли сюда и закопали", - рассказала Оксана Суспільному.

Правоохранители Тернопольщины выясняют, действительно ли найденные кости принадлежат юноше, который исчез 17 лет назад. Но можно ли через 17 лет установить причину смерти, полицейские сказать не берутся. Пока открыли производство по статье "Исчезновение человека". Товарищи Юрия - в статусе очевидцев. Можно ли их привлечь к ответственности, копы скажут лишь после окончательной квалификации дела.

Напомним, 15-летний Юрий Семенюк из села Суховцы Подволочиск общины на Тернопольщине, исчез в марте 2004 года. 2 августа этого года семья начала искать его останки на стихийной свалке за селом Гнилички. Копать помогали односельчане.

Автор: Виктория Гордиенко