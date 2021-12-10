Животное привезли с одного из столичных рынков и устроили ему фотосессию.

Владелец сети Tattoo Lamarch Studio назвал своей "пиар-стратегией" скандал вокруг одного из салонов в Киеве, куда накануне привели свинью якобы для "набития" тату.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

9 декабря зоозащитники из UAnimals поделились серией фото и видео работников киевского тату-салона с привязанной свиньей, которой татуировщики якобы планировали "набить" церковные купола на спине.

На призывы активистов убрать контент и не издеваться над животным в салоне не отреагировали, поэтому пользователи "забросали" жалобами профиль заведения в Instagram. В то же время в UAnimals отметили, что уже написали заявление в полицию с требованием проверить, действительно ли свиньи сделали тату.

В комментарии ТСН владелец сети назвал скандал "пиар-стратегией" и о последствиях не волнуется. Однако полиции он заявил, что татуировки на теле свиньи все же не делали.

Активисты же отмечают, что даже устроенная тату-мастерами издевательская фотосессия могла навредить психике животного.

"Судя по фотографиям, животное действительно было в огромном стрессе, животное было привязано к полу, когда они делали эти ущербные селфи – и это является нарушением закона о защите животных от жестокого обращения", - отмечает зоозащитник Александр Тодорчук.

По данным источников ТСН, животное привезли с одного из столичных рынков и устроили ему фотосессию, прежде чем свинья должна была пойти на мясо. Где она сейчас - неизвестно.

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Автор: Виолетта Орлова