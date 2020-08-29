Запись была снята отдыхающими на пляже.

В курортном поселке Лазурное в Скадовском районе Херсонской области над пляжем пролетел военный самолет.

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Это сняли на видео отдыхающие. Об этом сообщает Telegram-канал "ХС Харьков".

"Непонятные сверхнизкие полеты военных над пляжем в Лазурном, Херсонская область", – подписан ролик.

Ранее в Харьковской области людей на пляже напугал военный вертолет, который пронесся в двух метрах над уровнем реки.Некоторые пользователи соцсетей поддержали действия пилота, другим такое напоминание о войне показалось неудачным.

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Автор: Ольга Робейко