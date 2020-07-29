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Перевернул лодку: под Харьковом военный вертолет пронесся в двух метрах над пляжем с людьми (видео)

19:25, 29 июля 2020
Происшествия
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Военный вертолет напугал отдыхающих / скриншот из видео

Видео инцидента очевидцы выложили в соцсети.

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На записи видно, как поток воздуха от работы лопастей несущего винта перекидывает надувную лодку.

«Админы слышали, что есть один пилот в Харькове, который так делает из-за недовольства тем, что пока идет война, люди беззаботно отдыхают на пляжах, но не уверены, что это именно о нем. Такие трюки на пляже с отдыхающими бессмысленные и опасные», - говорится в подписи к видео.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали действия пилота, другим такое напоминание о войне показалось неудачным.

Как сообщал УНИАН, вертолет Ми-8 бориспольской Бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ совершил вынужденную посадку на необорудованную площадку.

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