На время досудебного расследования трое мужчин будут находиться под стражей с правом внесения залога.

Шевченковский районный суд города Киева избрал меры пресечения задержанным за хулиганские действия, в частности стрельбу возле финансового учреждения в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня, 4 февраля, Шевченковский районный суд столицы избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 февраля возле финансового учреждения на улице Владимирской произошел конфликт со стрельбой, прозвучало несколько предупредительных выстрелов из оружия, к счастью, никто не пострадал. Но в результате столкновения между активистами и работниками заведения были травмированы два человека, их госпитализировали в медучреждение. 14 человек доставили в полицию.

Трем участникам этой схватки сообщили о подозрении. Речь идет о 25-летнем и 26-летнем киевлянах, а также 28-летнем жителе города Черкассы.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

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