Виновник смертельного ДТП взят под стражу сроком на 60 суток.

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения водителю Infiniti, по вине которого минувшей ночью в ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве авто на скорости сбило велосипедиста и застряло на отбойнике (фото)Виновник смертельного ДТП взят под стражу сроком на 60 суток. Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.

Как сообщается, водителя задержали после аварии. Его действия квалифицированы по статье "управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ". Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

в настоящее время устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются.

Смертельное ДТП в центре Киева: что известно

Авария произошла ночью 1 мая на бульваре Леси Украинки в Киеве. 25-летний водитель автомобиля Infinity G25 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора.

В результате ДТП погибла 18-летняя девушка, водитель и еще одна 19-летняя девушка были госпитализированы.

Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении.

По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, водителя ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом состоянии.

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Автор: Алина Вишневская