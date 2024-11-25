Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Киеве в одном из отелей в Печерском районе произошла драка с применением оружия, стрелку сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Так, по данным следствия, 23 ноября около 00 час. 30 мин. в гостинице на Печерске между двумя компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.

"От полученного огнестрельного ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник отеля получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева двум жителям Днепра и Василькова сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины):

"Кроме этого, жителю Василькова также сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)".

В то же время в полиции Киева сообщили, что стрельба произошла в гостинице "Sky Loft". Орудие преступления фигурант спрятал под одну из припаркованных машин и прибегнул к бегству.

"Подозреваемый - житель Киевской области, в отношении которого сейчас в судах рассматриваются обвинительные акты о совершении ряда уголовных преступлений. Ему грозит до 15 лет за решеткой", - говорится в сообщении.

Убийство в киевском отеле

Как сообщал УНИАН, в одном из отелей Киева в ночь на 23 ноября произошла стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина, еще несколько человек получили ранения. Тогда в полиции заявили, что в помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

Столичные Telegram-каналы отмечали, что стрельба произошла в отеле Sky Loft, расположенном недалеко от станции метро "Дворец спорта".

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